Antonino Spinalbese divide il pubblico: nuova dichiarazione su Ginevra

Ad un mese e mezzo dall’inizio del GF Vip 7 una cosa è certa: Ginevra Lamborghini era una concorrente fortissima. Nonostante nella casa sia durata quanto un gatto in tangenziale e sia stata squalificata per una frase orrenda, la ragazza continua ad avere migliaia di fan e a ricevere aerei ogni settimana. Non solo sostenitori dell’ex gieffina, ci sono infatti anche tantissimi ‘Gintonic’ che sperano ancora che nasca un amore tra Ginevra e Antonino Spinalbese, che però ieri ha dato il colpo di grazia a questa ship. Mentre era chiuso nel magazzino con Oriana Marzoli (che non gli è del tutto indifferente), Antonino Spinalbese ha spiegato che la Lamborghini ormai è solo un lontano ricordo.

“Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. Prima dice di sì e poi di no. Alfonso Signorini l’ultima volta le ha proprio chiesto se fosse occupata o single e lei ha detto ’em è un po’ complicato’. Io credo che sia fidanzata e abbia un compagno, sono sincero.

I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse il suo ritorno. La gente vuole la storia e mandano striscioni. Però io non ho mica 15 anni. L’ho conosciuta due settimane quella ragazza lì, cosa dovrei fare? Dai ti prego è anche imbarazzante.

Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla. Non la vedevo da tanto tempo e stando qui dentro è strano davvero. Io l’ho conosciuta due settimane e quando l’ho vista mi ha fatto un po’ paura. Capiscimi, ero in imbarazzo nel non conoscerla, mi sono imbarazzato. Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima.

Tu prendi la mia situazione con te. Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili”.