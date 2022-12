Antonino Spinalbese distrutto da Edoardo: “Ha fatto una cosa orrenda a Oriana”

Dopo una tregua durata meno di Flavia Vento in qualsiasi reality, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese sono tornati a litigare. I due attualmente sono ai ferri corti e ieri sera il bel romano ha duramente criticato il coinquilino per il suo comportamento con Oriana Marzoli. Secondo Edoardo, Antonino Spinalbese si sarebbe preso gioco della spagnola e il suo unico scopo sarebbe stato quello di ‘farsi raccontare le fiabe sotto le coperte’ (e direi che Donnamaria non ha tutti i torti a pensarlo).

“Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia. Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere.

Ecco di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Io le ho detto ‘Guarda che è chiaro che lui se la voleva s**à e poi l’ha mandata a fanc**o. Quello secondo me è sbagliato e non se fa’. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di m***a, uno che ti tr**ba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c**o è orrendo”.