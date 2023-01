Antonino Spinalbese, confessione su Oriana: “Ecco cosa mi ha detto sotto le coperte”

Nonostante sia passato più di un mese dal loro ultimo forte scontro, Antonino Spinalbese continua la sua personale crociata contro Oriana Marzoli. Il gieffino appena può s-parla della spagnola, facendo spesso riferimento a quello che lei gli avrebbe detto in ‘privato’. Ieri notte l’ex di Belen Rodriguez durante una chiacchierata con Wilma Goich, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia ha rivelato quello che Oriana gli avrebbe detto sotto le coperte. Antonino Spinalbese ha anche spiegato i retroscena sulla sua uscita infelice ‘tu sei una Porsche e io voglio una Ferrari‘.

“Lei era in ginocchio sotto le coperte e mi diceva ‘non mi puoi lasciare così’. Perché a lei dava fastidio essere lasciata da un uomo. E allora io le ho detto ‘allora fallo tu, va benissimo, dimmi basta davanti a tutti’. Poi è uscita e ha fatto tutto lo show.

Così io sono uscito e mi sono inventato il discorso della Ferrari per aiutarla e far vedere che avevamo chiuso. Ho detto ‘tu sei una Porsche io voglio una Ferrari’. Non ho detto una Lamborghini perché altrimenti succedeva altro. Ma il mio non era un pensiero detto con cattiveria. Era solo per dire che volevo qualcosa di diverso.

Mi hanno fatto 23 puntate di seguito contro. Infatti avevo anche paura ad avvicinarmi ad una persona qui dentro. Ora che dicono ‘una donna non può avvicinarsi a più uomini?’. Certo che può farlo, però a me in passato hanno detto di tutto contro”.