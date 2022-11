Antonino Spinalbese aveva una cotta per Cecilia? La strana frase sulla Rodriguez

Da quando è entrato nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez in più occasioni, ma sempre senza fare direttamente il suo nome. Ieri in piena notte però il gieffino ha fatto riferimento ad un altro membro della famiglia Rodriguez e le frasi non sono sfuggite ai telespettatori e infatti Il Messaggero ha titolato: “GF Vip, Antonino Spinalbese pazzo di Cecilia Rodriguez? Cosa svela a Edoardo Tavassi sulla sorella di Belen Rodriguez prima della censura“.

Antonino Spinalbese: “Oriana mi ricorda la sorella”.

Durante una chiacchierata notturna Edoardo Tavassi ha chiesto ad Antonino: “Ma tu davvero con una come Oriana potresti mai starci nella vita reale?“. Il gieffino – come sempre – ha risposto in modo poco chiaro e come se non bastasse ha tirato in ballo ‘la sorella di’, che molto probabilmente è proprio Cecilia Rodriguez.

“Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì me l’ha raccontato lei. Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona, non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì è bravissima”.

E indovinate un po’ di che segno è Cecilia Rodriguez: “Data di nascita: 18 marzo 1990 ; Età: 30 anni ; Segno Zodiacale: Pesci ; Luogo di nascita: Buenos Aires (Argentina) ; Professione: Modella”. Il mistero si infittisce, speriamo che Alfonso Signorini indaghi e faccia qualche domanda ad Antonino Spinalbese.

Comunque preoccupante che Antonino sia intrippato con una tipa che secondo lui assomiglia a Cecilia Rodriguez 🥶#gfvip — Luce ✨ (@Lucefu_) November 15, 2022

Belen quando ha sentito che ad Antonino piace Oriana perché gli ricorda Cecilia: #gfvip pic.twitter.com/gCuhnr1qMn — reb (@rshayzz) November 15, 2022