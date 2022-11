Antonino spiazza i gieffini con una confessione su Ginevra: “Pronto a uscire”

Lunedì sera gli autori del GF Vip hanno fatto rincontrare Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, per la gioia dei Gintonic. Il gieffino ha speso delle belle parole per la sua amica speciale ed ha chiesto ad Alfonso Signorini di far rientrare in casa l’ex concorrente squalificata per le frasi contro Marcio Bellavia. Antonino si è anche detto pronto ad uscire dal reality, ma ovviamente non si è mosso dal giardino della casa di Cinecittà: “Falla entrare per una settimana dai Alfonso. Litighiamo un po’ così la fate tornare la prossima settimana. Le voglio un mondo di bene. Poi Alfonso se vuoi esco io“.

Antonino e la confessione agli altri concorrenti: “Sì, sarei uscito davvero con lei”.

Dopo la puntata alcuni vipponi hanno chiesto a Spinalbese se durante il confronto fosse serio e se sarebbe uscito davvero con Ginevra. Antonino ha rivelato che ‘se l’avessero fatto uscire’ sarebbe andato via: “Se ero serio prima con lei? Certo! Ragazzi ma io l’ho detto e lo penso, ero pronto. Se mi avessero fatto uscire sarei uscito stasera. Comunque sono tanto felice per Ginevra, sta da Dio, è uscito il suo nuovo singolo e sta andando bene da quello che ho capito. […] Oriana si è arrabbiata, ma io non ho mai nascosto il bene per Ginevra. Con lei ho avuto una connessione speciale, che con nessun’altra ho trovato qui dentro. Del mio rapporto con Ginevra avevo parlato anche con Oriana e sapeva tutto. Ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? poi a me dispiace se lei sta così però non posso farci nulla. Io sono sempre me stesso“.

‘Se mi avessero fatto uscire‘? E chi lo trattiene (a parte la penale)? Comunque sentendo queste parole viene da pensare che a dicembre, quando i gieffini dovranno scegliere se accettare il prolungamento del reality, l’ex di Belen deciderà di tornare a casa da Luna Marì e… Ginevra.