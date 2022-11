Antonino Spadaccino svela perché è stato scartato a X Factor Uk

Antonino Spadaccino nel 2018 ha tentato la scalata a X Factor in Gran Bretagna, ma dopo un’iniziale standing ovation delle sue orme se ne è perso le tracce. Com’è finita quell’esperienza? A ricordarla è stata proprio lui fra le pagine di FanPage.

“Ero andato a trovare un amico a Londra e c’erano le audizioni di X Factor. Io ero andato lì per imparare l’inglese e mi sono detto “qui non mi conosce nessuno”. Mi è venuto in mente quello che accadde alla prima audizione di Amici e quindi mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto se fossi andato a fare un’audizione senza il vantaggio/svantaggio di essere conosciuto. Ho preso 5 standing ovation. […] C’è un video su Twitter in cui si vede Robbie Williams che sale sul palco e mi abbraccia. Quello che è andato in onda è una parte diversa. Inutile spiegarti che il reality ha delle dinamiche, devi raccontare una storia e io sono italiano. Quanto poteva reggere una mia storia in Inghilterra? Hanno preferito altri profili. Però per me la cosa principale è che Robbie Williams è salito sul palco e mi ha abbracciato”.