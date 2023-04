Antonino Spadaccino risponde con un video a chi l’ha chiamato ‘passiva’

Durante l’ultima puntata di Benedetta Primavera Loretta Goggi ha ospitato anche Antonino Spadaccino. Un utente di Twitter ha commentato la performance dell’artista con un secco: “Che passiva“. Il cantante ha subito replicato con un tweet: “Mbè? Tutti alpha dietro la testiera. Ci facciamo la guerra tra di noi?“.

L’intervento di Vladimir Luxuria.

Ieri sera anche Vladimir Luxuria ha commentato l’accaduto: “Passiva come insulto ha diversi significati: 1) usare il femminile per denigrare qualcuno denota misoginia e disprezzo per le donne 2) chi considera essere passivo deprecabile si sente meno gay se fa l’attivo? Brutta cosa invidiare chi va in tv.”

“Passiva” come insulto ha diversi significati: 1) usare il femminile per denigrare qualcuno denota misoginia e disprezzo per le donne 2) chi considera essere passivo deprecabile si sente meno gay se fa l’attivo? Brutta cosa invidiare chi va in tv @antoninomusic @officialMorris — vladimir luxuria (@vladiluxuria) April 3, 2023

Antonino Spadaccino ringrazia Vlady.

Dopo il tweet di sabato scorso, Antonino Spadaccino ieri sera è tornato a commentare il ‘passiva gate’. Il cantante di Comunque Sia ha spiegato di aver riso per il ‘passiva’, ma anche aggiunto che non tutti hanno le spalle larghe come le sue.