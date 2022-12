Antonino prende posizione: chi ha scelto tra Oriana, Ginevra e Giaele

Negli ultimi due giorni Oriana Marzoli sembra abbia capito di non avere più speranze con Antonino Spinalbese: “Ho capito che no, non si può più tornare indietro. No ora basta non mi va nemmeno di parlare troppo di lui. Però mi dava fastidio che lui facesse passare come se tra noi non ci fosse stato nulla. Perché io so quello che mi diceva. Poi non voglio che mi fa passare per idiota. […] L’altra sera nemmeno bevevo alcol perché so che lui non vuole. Io non voglio più limitarmi e stasera berrò tutto quello che mi piace“.

Ieri notte Oriana e Antonino però si sono appartati per parlare del loro rapporto attuale, per fare il punto della situazione. Spinalbese ha detto di non voler illudere la coinquilina e le ha spiegato che dietro ai suoi abbracci non ci sono doppi fini.

“Non farti film su un abbraccio. Se ti abbraccio è perché ti voglio abbracciare, se ti voglio baciare io ti bacio. Non ci deve essere un’illusione, anche se non voglio usare la parola illudere. Non ho detto che non mi interessavi. Anche la mattina dopo il nostro ‘avvicinamento’ sotto le coperte ti ho abbracciata. Sono cose che uno non fa se non c’è interesse. Io di mio sono un ghiaccio, ma con chi mi lascio andare non sono un ghiaccio. Adesso spero che hai capito che io ero sincero. Lascia stare la puntata, io parlo di quello che c’è stato tra noi prima. Facciamo una cosa, qui abbiamo tutto il tempo del mondo. Se sono rose fioriranno, non abbiamo scadenze. Noi non abbiamo bisogno di creare cose che non hanno senso, ma se invece nascerà qualcosa io sarei il primo ad essere felice. Sarei contentissimo di mettermi con una donna”.

Una sorta di mezzo palo mascherato da carezza. Un modo volpino per non averla attaccata h 24, ma anche per trattenerla e non lasciarla andare del tutto.

pero ven como se cuidan entre ellos? se aman, hablan sin discutir, POR FIN SE ENTIENDEN. Oriana y Antonino hacen una cosa VIVE TU MISMO y haz las cosas con calma ❤️😍😏@GFVIP_Official @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 #GFVIP #ORIANA❤️😍 @OrianaGMarzoli #orialbese pic.twitter.com/4UX9EYu0rN — Biagio (@Biagio0091) December 3, 2022

Antonino, le parole su Giaele, Ginevra e Oriana.

Nonostante abbia lasciato una porta socchiusa ad una possibile storia con Oriana, nel cuore di Antonino pare esserci solo la Lamborghini: “Certo che Oriana mi piace ancora esteticamente, però non siamo andati oltre a quello. Mi sono accorto dopo con quello che ha detto quando stavo male per mia figlia che lei non è la donna per me. Con lei abbiamo parlato solo di cose superficiali. Giaele è diversa con lei parlavo per ore e di tutto. Però con Ginevra era diverso, lei era quella più affine tra tutte, ma non c’è stato il tempo per capire. […] C’è io credo che se fossimo stati io e lei qui due mesi venivano giù gli elicotteri, altri che striscioni degli aerei. Io voglio ringraziare tutta la gente che mi vuole fidanzato con Ginevra“.