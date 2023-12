Antonino “povero e sofferente” a causa di una decisione di Belen, il retroscena

Antonino Spinalbese è stato descritto come un uomo “povero” e “sofferente” da Fabrizio Corona che sul suo portale DillingerNews ha raccontato quella che è stata etichettata come una “guerra natalizia” fra lui e Belen Rodriguez. È stato scomodato pure il “patriarcato”.

“Nell’ultima apparizione televisiva Belen ha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui: Antonino Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di quella storia non le fosse rimasto nulla” – si legge sul portale – […] “Ma proprio in questo momento storico, sociale, dove le femministe accusano gli uomini di patriarcato, quando si tratta di figli, hanno sempre ragione le donne. Sussiste come un’eccezione, forse quella che conferma la regola, chissà. Eppure se si tratta di divorzio, custodia dei bambini, mantenimento, il patriarcato svanisce del tutto e anzi, avviene l’esatto contrario. Di questo però nessuno ne parla”.

Il racconto di Corona prosegue.

“E così, Antonino, mordendosi le mani sofferente, si è visto notificare un bel ‘pacco’. I dettagli non ve li vogliamo raccontare, perché di mezzo ci sono i bambini. Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marì, per le vacanze natalizie ha deciso che dovrà stare solo con lei. Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Portarlo in Argentina, cosa che ha fatto con pochissimi uomini, è segno di legame profondo. Non c’è niente di male in questo, nel crearsi una nuova vita, con nuove persone. Ma se questo significa limitare la famiglia di altri, allora qualcosa non quadra. […]

Al povero Antonino è stata data una sola possibilità: prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre. Cosa ovviamente impossibile. Belen voleva solo passare per quella che la possibilità l’ha data. E così si dovrà accontentare di guardare le immagini della sua bambina attraverso le storie Instagram di un cellulare, che raccoglie ogni singolo momento della vita privata dei personaggi pubblici, gli influencer”.