Antonino Pizzolato sotto accusa: bronzo olimpico coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo

Il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato è coinvolto in un processo per violenza sessuale di gruppo, insieme ad altri tre uomini. Gli eventi risalgono all’estate del 2022, quando Pizzolato e i suoi amici avrebbero abusato di una turista finlandese di 29 anni in un residence a Trapani, dopo una serata in discoteca. Secondo la testimonianza della vittima, la violenza si è verificata il 22 luglio, dopo una cena. La giovane era in compagnia di due amiche, ma ha seguito il gruppo di uomini nella stanza di uno di loro, Davide Lupo.

La vittima ha dichiarato di essere stata in preda a un forte stress e, dopo aver tentato di fermarli, sarebbe stata paralizzata dalla paura. Il suo incubo è terminato solamente quando ha cominciato a piangere. Le accuse nei confronti di Pizzolato e dei suoi co-imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, si basano sull’asserzione che abbiano sfruttato il fatto che la giovane avesse bevuto troppo per costringerla a seguirli nella loro camera.

Il processo, iniziato alla fine del 2023, ha visto convocata la vittima per testimoniare al Tribunale di Trapani il 25 novembre. La data di udienza per Pizzolato e i suoi amici è fissata per il 4 dicembre, dove dovranno affrontare le accuse di violenza sessuale di gruppo.

Pizzolato è noto per la sua carriera sportiva, avendo ottenuto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. La notizia dell’accusa ha suscitato scalpore non solo perché l’atleta è un volto noto, ma anche per la gravità delle accuse. Il caso è stato riportato da diverse testate, tra cui il Corriere della Sera, che hanno fornito dettagli sull’incidente, sul contesto e sulle implicazioni legali.

La questione della violenza di genere è un tema sempre più attuale, e in questo contesto Palazzo Chigi ha recentemente aderito a un’iniziativa delle Nazioni Unite, illuminando il suo palazzo di arancione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La vicenda di Pizzolato e l’accusa di violenza sessuale di gruppo rappresentano un triste episodio che si inserisce in un dibattito più ampio sulle questioni di abuso e responsabilità sociale.