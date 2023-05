Antonino parla con Oriana e Giaele alla festa di Signorini

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno chiuso la loro avventura al GF Vip in pessimi rapporti. Dopo un breve flirt i due se ne sono dette di tutti i colori e poi hanno deciso di ignorarsi evitando anche di darsi il buongiorno. L’ex di Belen Rodriguez nella Casa di Cinecittà ha chiuso anche con quella che fino a metà percorso era tra le sue più care amiche all’interno del reality, Giaele De Donà. Ieri sera però al compleanno di Alfonso Signorini è successo l’impensabile.

Prima di litigare con Elenoire Ferruzzi, Oriana Marzoli è stata intravista (durante una diretta di Delia Duran) mentre parlava con Spinalbese. Insieme alla venezuelana sembra ci fossero anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Non è finita qui, perché in una live di Matteo Diamante, Spinalbese si è anche messo a scherzare con Giaele toccandole il naso. A quanto pare i dissapori figli delle dinamiche del GF Vip sono archiviati. In ogni caso questo compleanno è stato a tutti gli effetti un meraviglioso speciale trash del GF Vip 7. Signorini ci ha donato quello che Pier Silvio ci ha tolto.

“Lui ha toccato cose mie personali e non è stato bello. Mi ha anche detto ‘guarda che se parlo io fai una figuraccia’. A questo punto capisco che ho sbagliato a confidarmi con lui su molte situazioni. Non avrei mai dovuto farlo allora. Adesso ha deciso di chiudere l’amicizia e non vuole più parlarmi. Lui per me era più importante di quanto io lo fossi per lui è evidente. Non ha perdonato l’applauso che ho fatto ad Oriana”.