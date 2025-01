Antonino Monteleone e il flop de L’Altra Italia: ‘Una catastrofe e insulti violentissimi’

Antonino Monteleone ha fatto un bilancio del 2024, commentando la chiusura prematura de “L’altra Italia”, il talk show condotto su Rai Due che ha registrato ascolti deludenti. In un post su Instagram, ha espresso rammarico per la decisione della Rai di interrompere il progetto, evidenziando che avrebbe continuato a lavorare nonostante i risultati negativi. Monteleone ha descritto gli ascolti come una “catastrofe” e ha scherzato sulla superficialità degli insulti ricevuti, paragonandoli a bolle di sapone che esplodono senza lasciare traccia. Ha sottolineato che l’anno per lui è segnato da questo fallimento, e ha riconosciuto che molti potevano prevedere l’esito negativo.

Il giornalista ha manifestato la sua volontà di perseverare, sperando che le cose potessero migliorare col tempo. Tuttavia, ha rivelato di essere stato scoraggiato, ammettendo di aver abbandonato l’idea di scherzarci su. Monteleone ha dichiarato che non si può permettere di dare la vittoria a chi desidera che lui rimanga in silenzio, promettendo di non ripetere lo stesso errore in futuro. Ha concluso il suo intervento invitando i lettori a iscriversi alla sua newsletter per maggiori dettagli.

Dopo il suo post, diversi colleghi hanno espresso sostegno. Gabriele Parpiglia ha sottolineato l’importanza di accettare alti e bassi nella carriera televisiva, mentre Mary Sarnataro e Nicola Savino hanno mostrato la loro approvazione per le parole di Monteleone.

Il talk show “L’altra Italia” è andato in onda su Rai Due dal 3 al 31 ottobre 2024, con sole cinque puntate. La Rai ha deciso di chiudere il programma in anticipo a causa dei bassi ascolti, che hanno visto una media di 229.000 spettatori e dell’1,39% di share. La serata più critica si è verificata il 17 ottobre, quando il programma ha registrato solo lo 0,99% di share, con 169.000 spettatori. La decisione di fermare “L’altra Italia” riflette una linea dura della Rai nei confronti dei progetti che non raggiungono le aspettative di ascolto.