Antonino Lombardo chiede aiuto

Antonino Lombardo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta di aiuto sofferente. Dopo aver partecipato all’edizione vinta da Marco Carta, Lombardo ha continuato a lavorare nel mondo della musica come cantante e ha tenuto aggiornati i fan sulla sua vita attraverso Instagram.

Recentemente, ha pubblicato un video in cui ha rivelato di stare “veramente male” e di essere “davvero solo”, ammettendo di non farcela più e di aver bisogno dell’affetto dei fan. Ha anche precisato di non poter tornare dai suoi familiari, poiché non ha più un rapporto con loro. La situazione è peggiorata quando ha iniziato a chiedere un posto dove poter vivere, essendosi ritrovato per strada, e ha chiesto ai fan di aiutarlo a trovare lavoro a Roma.

Lombardo ha assicurato di essere pronto a fare di tutto per ricominciare la sua vita e ha chiesto ai fan di aiutarlo a trovare una casa, poiché ha bisogno di lavarsi, dormire e ricostruire la sua vita. La situazione si è fatta sempre più drastica quando ha dichiarato di essere appena uscito dall’ospedale e di aver ancora bisogno di un tetto sotto il quale ripararsi.

In un recente video, Lombardo si è lasciato andare a una richiesta sempre più straziante, chiedendo riparo e aiuto perché era sotto la pioggia e non sapeva dove andare. Per aiutare Antonino, è necessario farlo in privato, scrivendogli sul suo profilo ufficiale di Instagram. Recentemente, sembra aver trovato un tetto sotto il quale dormire e ha pubblicato dei video da una finestra, per riprendere un furgone. Ha anche scritto ai suoi follower di fare attenzione, poiché una persona sa dove recuperare la pennetta con tutto il materiale per salvare, nel caso gli succeda qualcosa.