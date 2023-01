Antonino, l’attacco di Gianmarco Onestini: “Non hai cervello!”

Se fino a poche settimane fa Antonino Spinalbese ha sparato a zero su Nikita Pelizon, adesso i suoi bersagli preferiti sono Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Ieri sera il ‘grande‘ ha criticato Onestini per come si è comportato con Nikita (e detto da Antonino fa un po’ ridere): “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco“.

Dopo queste frasi dell’ex di Belen Rodriguez, sui social è intervenuto il fratello minore di Luca, Gianmarco Onestini: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai“.

Ad offendere sono capaci tutti cari Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha . E tu non ce l’hai 👋👋 #GFvip #lucaonegfvip14 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 16, 2023

Antonino Spinalbese su Nikita: “Ha fatto una sceneggiata da Oscar e l’ho beccata”.

A proposito di ‘sminuire Nikita’. Ecco cosa diceva Antonino appena 3 settimane fa della Pelizon: “Mi dicono che non devo più nominarla e dovrei nominare altri. Ma siete pazzi? Basta cosa? Basta? Io la nomino! Dovreste vederla come si posiziona sotto le telecamere la notte. L’ho vista! Ero a letto a mezzo metro da lei che ha fatto una sceneggiata da Oscar. Ve la devo raccontare perché è fantastica. Io stavo fingendo di dormire, lei è arrivata dopo aver discusso con Onestini e si è messa nel letto. La telecamera però era puntata verso l’armadio di Oriana. Appena però la telecamera si è girata lei ha cambiato posa ed espressione ed ha iniziato a fare quella triste. Una cosa assurda. Mi sono anche detto ‘mio Dio ma capitano tutte a me che poi la becco sempre’. Ragazzi non scherzo la scena era quella“.

E questa è solo la punta dell’iceberg, perché gli attacchi che Antonino ha rivolto alla Pelizon in tre mesi nemmeno si contano.