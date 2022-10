Antonino, la Fiordelisi cede nella notte: “A me piaci e secondo me ti piaccio anche io”

Due settimane fa Antonella Fiordelisi si è confidata con Cristina Quaranta e le ha rivelato che Edoardo Donnamaria non le fa sangue e che il suo tipo nella casa del GF Vip è Antonino Spinalbese: “Edo non è proprio il mio prototipo. Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente“.

Molti telespettatori si sono accorti che la Fiordelisi non sembra troppo presa da Edoardo e che spesso lancia sguardi particolari a Spinalbese. La conferma è arrivata ieri notte, perché dopo la puntata Antonella ha litigato con Edoardo e si è buttata tra le braccia di Spinalbese.

Antonella convinta che Antonino nutra da sempre un piccolo interesse per lei, ma per rispetto di Edoardo si è fatto da parte. Ma quando mai? #gfvip pic.twitter.com/p4Q5uqdBwF — wallenzrua (@wallrua) October 14, 2022

Antonella Fiordelisi stuzzica Antonino Spinalbese: “Secondo me io sono il tuo tipo ideale”.

Antonino e Antonella hanno discusso con Edoardo (per motivi diversi) ed entrambi sono andati in giardino a fumare per calmarsi. La gieffina poi ha iniziato a stuzzicare il coinquilino: “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.

Edoardo ha sentito i due che flirtavano, è andato ad abbracciare la Fiordelisi, poi l’ha portata su un divanetto ed ha provato a coccolarla. La ragazza però si è limitata a farsi dare un bacetto e poi gli ha dato la buona notte. Subito dopo lei è tornata da Antonino, l’ha abbracciato ed ha ricominciato a fare domande: “Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino“. Lui però non si è esposto: “Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?“.

edoardo che arriva dopo che Antonella e Antonino flirtano. e lui ci ricasca mamma mia che imbarazzo#GFVIP — Katia (@Katiaturin) October 14, 2022

E in tutto ciò l’analisi più lucida l’ha fatta Giaele: “Io penso che tu adesso stai cercando di provocarlo e usi Antonella. Sei arrabbiato con lui perché avete litigato e allora fai tutto questo. Stessa cosa fa lei. Era surreale la scena. Anto che ti ripeteva ‘io lo so che ti piaccio, dimmi che ti piaccio, tanto lo so che io ti piaccio’. Poi da dietro è arrivato Edoardo, l’ha portata via e l’ha baciata. Ragazzi chissà cosa pensano da fuori”.

Come ciliegina sulla torta, alle 5 del mattino Antonella si è anche infilata nel letto di Antonino e Alberto…