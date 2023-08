Antonino inizia a seguire De Martino: cosa ha detto su Stefano e Belen

A più di un anno dalla rottura con Belen Rodriguez, oggi Antonino Spinalbese ha iniziato a seguire su Instagram Stefano De Martino. Ovviamente la mossa social non è passata inosservata, molti fan del GF Vip se ne sono accorti e hanno commentato…

Lo scorso settembre, all’inizio del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha parlato della sua ex Belen Rodriguez e della sua nuova storia con Stefano De Martino.

“Non amo quando vengono strumentalizzate le cose. Tutti abbiamo le nostre storie. Poi Alfonso ne parla ed è normale che lo faccia. Lo fa anche con me in diretta. Però che senso aveva parlare di lei? La mai ex adesso ha una storia con un altro, un’altra relazione e lo sanno tutti. Quindi non mi va di mettere nessuno in difficoltà. Non stiamo più insieme, ma resta tutto il resto e non vorrei parlarne. – ha continuato l’ex gieffino – Se io voglio parlare con lei lo faccio di persone e non certo in un programma televisivo. Infatti se avete notato io non faccio mai il suo nome qui dentro. Fuori posso anche discuterci, ma non la nomino qui. Porto rispetto e continuerò sempre a farlo”.