Antonino, Giaele “ha detto cose gravissime che vanno oltre i limiti della legalità”

Antonino Spinalbese è stato al centro dei pensieri di Cristina Quaranta in queste ultime ventiquattro ore dato che ha parlato di lui sia fra le pagine del settimanale Chi, sia in diretta su Instagram. Se sui social è stata più dolce sostenendo come lui non provi nessun tipo di affetto romantico né per Giaele né per Ginevra, se non per sua figlia:

“Antonino è libero, può fare quello che vuole, anche mettersi sotto le coperte con Giaele che sta vivendo in un matrimonio libero. E se non dà fastidio al marito che questa vada ad intrufolarsi nel letto di uno, chissenefrega. Il cuore di Antonino non batte per nessuna, se non per una che si chiama Luna Marì. […] L’ho visto solo io quello che Antonino fa sotto le coperte con Giaele? Questi sono cavoli loro, lui è single, non è fidanzato e può fare quello che vuole. Giaele vive un amore libero con il marito, quindi se anche lei avesse fatto qualcosa con Antonino ben venga! Va bene a loro! A me cosa interessa?”

Fra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, invece, Cristina Quaranta ha messo la quinta ed ha sparato a zero su Giaele. Argomento? Ovviamente Antonino Spinalbese.

“Vi svelo una cosa: non ci sarà nessuna storia fra Antonino e Ginevra, figuriamoci con Giaele, che non vorrei nemmeno nominare. Lei ha detto cose gravissime su Antonino nella Casa che vanno oltre i limiti della legalità. Quando sarà il momento racconterò tutto. Ma proprio tutto”.

Che cosa avrà mai detto di illegale la De Donà nei confronti dell’ex del fidanzato di Belen?

Antonino e Ginevra, Cristina rettifica la dichiarazione sui Gintonic

Cristina Quaranta via Instagram ha rettificato la sua dichiarazione su Gintonic.

“Ragazzi metto in chiaro una cosa. nella diretta di prima non ho dichiarato nulla riguardo la situazione di Ginevra. Non mi permetterei mai di parlare per lei. quello che volevo dire e che mi è uscito male è questo: nella casa Ginevra è entrata da fidanzata e Antonino da single. Lei una volta uscita dalla casa ha avuto una battuta d arresto con la sua relazione (cosa che non c entra nulla con Antonino) e ovviamente le cose ad oggi sono cambiate e chissà cosa succederà, solo lei lo sa. Quello che credo è che loro due siano comunque due persone affini che si sono trovate e si trovano bene l’una con altra. Amicizia o altro, poco importa, la cosa bella è che si sia creato un legame puro e genuino (come quello tra me e Ginevra e me e Antonino) per il resto rega che ho devo dire, se son rose fioriranno”.