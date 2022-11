Antonino fa scoppiare una polemica per delle frasi su Oriana e una sua ex

Ormai tutti nella casa del GF Vip sanno delle notti che Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno passato insieme. I gieffini sono curiosi e cercano di scoprire i dettagli, per questo motivo Sarah Altobello ha fatto delle domande molto particolari ad Oriana, c’è però chi si è spinto oltre il limite delle decenza. Charlie Gnocchi infatti ha fatto dei commenti davvero pesanti sulla bella spagnola e poi ha chiesto ad Antonino che voto darebbe alla ragazza.

Spinalbese prima ha sghignazzato e poi ha risposto all’amico dicendo che la Marzoli merita un 9 e che il 10 l’ha trovato solo con una sua ex (senza fare nomi): “Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. E poi le ho dato un voto alto“.

Come prevedibile molti telespettatori hanno commentato l’accaduto sui social. Qualcuno ha giustificato il gieffino dicendo che anche Oriana ha fatto dei commenti bislacchi (seppur positivi) con Sarah sul corpo di Antonino, altri invece si sono scagliati contro l’ex di Belen Rodriguez.

“Lui ha coraggio a dare della maleducata ad Oriana. Quando poi lui fa quei commenti con Charlie Gnocchi. Questo è davvero il mondo al contrario”. “Le frasi di Charlie sono viscide e schifose. però Antonino che si mette a dare un voto sulla prestazione che Oriana ha avuto con lui, dovrebbe anche lui imparare a dire “una parola in meno” che bassezza entrambi”. “Non so se è peggio quello che dice cose orribili o l’altro che ridacchia e poi dà i voti come fosse in un talent”. “Caro Spinalbese quante persone c’erano qui a ridere? Se punite Gnocchi dovete punire anche Spinalbese che é complice ride e dà 9 come voto ad Oriana! Schifo”. “Qquesto che parla sempre di dare l’esempio e ripete di essere padre, qui che esempio stava dando?”