Antonino e Oriana sotto le coperte: dall’audio si sente tutto

Nottata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese ha colpito ancora e dopo essersi nascosto sotto le coperte con Giaele De Donà, è tornato a coprirsi con il piumone, ma questa volta con la new entry Oriana Marzoli. I due ieri sera si sono stuzzicati per ore e quando sono andati in camera si è accesa la ‘chimica artistica’. Stranamente la regia non ha cambiato inquadratura e dall’audio sappiamo che i due non si stavano raccontando una favola.

Ovviamente sui social non sono mancati i commenti a queste immagini: “Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”, “Un applauso a chiunque sia alla regia in questo momento. Ti sei meritato tutto lo stipendio”. “La regina venezuelana ha fatto capitolare Beleno”. “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”. “Qualcuno porti un respiratore a tutti i Gin Tonic, pensate a come stanno dopo aver visto questa roba con Oriana”. “Per fortuna che stava pensando ancora a Ginevra”. “Ma state sentendo che versi che fanno?”

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

e quando tra poco al posto dei tamponi inizieranno a fare i test di gravidanza #gfvip #donnalisi — Turno notturno 🍿 (@camalowcamalow) November 17, 2022

Antonino Spinalbese e le prese in giro di Edoardo Tavassi su lui e Oriana.

Dopo l’alchimia telepatico-artistica con Oriana, Spinalbese si è rivestito ed è uscito dalla camera. Nel salone il gieffino ha incontrato Edoardo Tavassi che ha iniziato a prenderlo in giro: “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti. Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. […] Nulla ragazzi questo non parla“.