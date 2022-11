Antonino e Oriana, la coppia scoppia per Giaele: “Ecco cosa lui dice di te”

La coppia formata da Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese potrebbe essere già arrivata al capolinea. Dopo le notti passate sotto le coperte, ieri c’è stata la prima vera litigata tra i due piccioncini. La spagnola ha sentito Spinalbese che stava parlando con Giaele e si è avvicinata perché ha sentito il suo nome e da quel momento tutto è degenerato. La De Donà ha sganciato una bomba che ha fatto infuriare Oriana.

“Sì Oriana, Antonino mi ha detto ‘ieri sera lei mi ha definito il suo uomo. Io alle parole il mio uomo mi sono impaurito e mi sono spaventato’. Però anche tu Anto, tra tutte le persone a cui potevi fare una rivelazione del genere, dopo che sai già la situazione, proprio a me dovevi farla? Vieni proprio a parlarne con me? Ma io cosa ti dovrei dire? Tu mi hai detto sta cosa e io ti ho detto ‘non so che dirti, quando saremo fuori di qui ne parleremo, ne discuteremo poi, qui non mi pare il caso’. Visto la situazione che si è creata non mi pareva il caso di commentare”.

“Ripeti, cosa hai detto a lei? Ma in che momento ti sei impaurito? Io non ho detto che sei il mio fidanzato! Ti sei spaventato ma mi cerchi sempre. Non ti vedo come un marito sappilo.

Ma tu come ti permetti di andare da altri a dire una cosa del genere. Poi vai da una ragazza a cui piacevi e che prima di me facevi il cretino con lei. Tu hai paura di me e delle parole che ho usato? Però poi vieni subito a dormire con me. Non ha senso, se hai paura e vuoi andare piano allora non ti metti nel mio letto. Non venire nel letto con me figlio mio. Se non era per Giaele non avrei mai scoperto che tu mi parlavi dietro”.