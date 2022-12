Antonino e il segreto rivelato a Oriana, lei parla di giuramenti e lui sbotta: “La denuncio per diffamazione”

Continua il ‘segreto gate’ al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi Oriana Marzoli ha parlato in più occasioni di Belen Rodriguez e nella puntata di lunedì scorso ha fatto intendere che Antonino Spinalbese le avrebbe confessato qualcosa di molto privato: “Sì lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il microfono. Ma devo dirlo? Alfonso è meglio che non lo dico. Mi ha detto con chi è andato una volta a… No meglio per lui che non lo dico“.

Antonino contro Oriana: “Ma io questa qui la denuncio per diffamazione”.

Ovviamente nella casa del GF Vip i gieffini sono curiosi di sapere cosa Antonino avrebbe confidato a Oriana. Lei per adesso ha deciso di non rivelare nulla. Ieri sera però Daniele Dal Moro ha riferito a Spinalbese che la Marzoli ha menzionato nuovamente questo ‘segreto’.

“Ho delle info speciali su una cosa appena successa. Però qui mi devi pagare. Per questa informazione devi regalarmi qualcosa. A parte gli scherzi, ho sentito che parlava di te prima. Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l’avrebbe detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini le ha risposto ‘ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa’. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via. Pensa cosa faccio io da amico, che ti riporto tutto”.

Antonino è sembrato in difficoltà e poi è sbottato contro l’ex fiamma: “Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!”



Ma perché Antonino è apparso così in imbarazzo anche in puntata se sono tutte ‘assurdità’ partorite dalla mente di Oriana. Speriamo che Alfonso Signorini faccia chiarezza e scopra qualcosa.

Per me se #Antonino ha paura che Oriana parli di questo segreto, deve essere una cosa seria . Una scemenza non può fargli pensare che lo rovina se esce fuori. #gfvip #gfvip7 — Isidel (@Isidel_) December 21, 2022

Antonino ha detto in confessionale che se oriana inizia a dire cose su belen lui abbandona. Il confessionale poi ha chiamato oriana e lei è uscita dicendo che non dirà più niente. #gfvip — giaori🌙 (@giaoristan) December 21, 2022