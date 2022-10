Antonino e Giaele finiscono ancora sotto le coperte: paura del divorzio

Giaele De Donà non ha mai nascosto il suo interesse per Antonino Spinalbese e questo le è costato diverse critiche. C’è chi l’ha chiamata cozza, chi zecca e chi ha detto che si sta illudendo, ma alla fine la gieffina si è presa la sua rivincita. Venerdì notte la ‘milionaria’ e il coinquilino sono finiti sotto le coperte e lei con una mossa astutissima ha dimostrato a tutti di non essere una ‘zecca’. La gieffina infatti ha tenuto le mani fuori dal piumone, così da far vedere di non essere stata lei ad aver condotto i giochi.

Antonino e Giaele sotto le coperte: round 2.

Ieri pomeriggio Spinalbese e la De Donà si sono appartati nuovamente. Mentre quasi tutti i vipponi erano in giardino, Giaele e Antonino sono andati in camera e si sono messi sotto un plaid. Cos’hanno fatto lo sanno solo loro, ma secondo le Gintonic (fan della non coppia Antonino e Ginevra Lamborghini), sotto la coperta i due gieffini avrebbero fumato una iqos e si sarebbero fatti al massimo dei grattini. Quasi certamente stasera in puntata Alfonso Signorini si occuperà del coperta gate e forse ne sapremo di più.

NON I #GINTONIC ANCORA CONVINTI CHE OGGI ANTONINO E GIAELE ERAN SOTTO LE COPERTE A FUMARE LE IQOS IO NON AHHAHAHAJAHAHAJAHABA VI PREGOOOOOOOO #gfvip pic.twitter.com/PiyaRaOsz9 — Crudelia (@SistersStars) October 30, 2022

Giaele ha paura del divorzio: “Sì Anto mi piace molto”.