Antonino e Daniele: Oriana parla di loro al Gran Hermano Vip

Il Gran Hermano Vip è appena iniziato e già i concorrenti parlano del GF Vip italiano, in particolare di Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Michel Terlizzi pochi minuti dopo essere entrato ha svelato ad Oriana di aver partecipato al GF 16 con Daniele e lei gli ha confessato che il bel veneto non è felice della sua nuova avventura televisiva spagnola: “Sono contenta che sei qui e conosci Daniele. Lui purtroppo adesso è un po’ nervoso perché io sono voluta venire qui. Già, diciamo che non gli piace tanto l’idea che ho avuto di accettare“.

Momento de confesiones 🥰 Oriana le cuenta a Pilar y a Marta su historia de amor: “Estuvimos 1 mes en el que no me hablaba nada”#GHVIP15Shttps://t.co/5aqWh1Dlfd pic.twitter.com/81rRaVZ8VF — Gran Hermano (@ghoficial) September 15, 2023

Le confessioni su Antonino e Daniele al GH Vip.

Oggi Oriana si è confidata con una gieffina ed ha parlato anche di Antonino: “Non è stato facile. Per un mese Daniele non mi ha parlato. Perché? All’inizio mi piacevano due ragazzi, lui e un altro. Vi giuro un mese intero senza rivolgermi la parola. Pensavo fossero belli tutti e due, e che ne so, ho fatto amicizia con quello che era più veloce. Però no, non era per me e io non ero per lui, non è andata. Daniele è più piccolo e dolce? Sì è vero e pensa che è più grande dell’altro ragazzo! Pensa che Dani ha 33 anni e l’altro solo 28. Dici che sembra un 38enne l’altro? Sì“.

Poco fa durante una chiacchierata con Laura Cecilia Bozzo Rotondo, la Marzoli è tornata a parlare di Daniele ed ha svelato come l’ha conosciuto: “Sì sono fidanzata con un ragazzo. Sono super innamorata di lui. Da quanto lo conosco? Pochi mesi, ci siamo conosciuti al Grande Fratello Vip in Italia. Poi ci siamo conosciuti meglio fuori e ci siamo messi insieme. Lui è italiano, veronese. Gli uomini italiani sono meravigliosi? Sì è vero lo penso anche io. Io sono italiana da parte di madre, amo davvero l’Italia“.