Antonino concretizza Sanremo: “Ho inviato il mio album, c’è anche un brano di Malgioglio”

In queste settimane sono uscite varie liste di ipotetici cantanti che sarebbero vicini al prossimo Festival di Sanremo, ma in nessuna compare il nome di Antonino. Il cantante però, reduce da un enorme successo a Tale e Quale Show, non sembrerebbe essersi abbattuto.

Intervistato da SuperGuidaTv dopo il trionfo nella trasmissione di Carlo Conti, Antonino ha confermato di aver nel cassetto un intero “progetto discografico” che ha intenzione di presentare ad Amadeus. Fra i vari brani anche uno scritto da Cristiano Malgioglio.

“La cosa più entusiasmante è che Cristiano ha avuto il coraggio di dare voce al popolo italiano. Il popolo del web era in una sorta di rivolta e si domanda: ‘perché Antonino non ha il posto che merita nella discografia italiana?‘. Questo può avvenire anche ad un eventuale Sanremo. A me ha fatto molto piacere che lui da artista ha riconosciuto quest’aria per dire ‘teniamolo da parte’, nonostante i dischi che io ho fatto con l’Universal e con la Sony. Per Sanremo, ti dico che io ho un disco pronto, tra i vari brani c’è anche quello scritto da Malgioglio. Io presenterò ad Amadeus tutto il progetto. Credo che quando ti presenti a Sanremo, devi anche presentare tutto il progetto che hai.

Sarà poi la commissione che sceglierà quale portare su quel palco, se dovesse esserci qualcosa. Qualora non dovessi essere nella lista dei big in gara, pochi giorni dopo presenterò il brano che ho presentato. L’amore che c’è stato nei miei confronti è stato enorme, e lo presenterò anche per far vedere cosa non è stato preso, la gente deve sapere che cosa è stato proposto”.