Antonino ci sta facendo un favore a restare al GF Vip? “Dice che vuole tornare a casa”

Entrato al Grande Fratello Vip grazie alla popolarità acquisita per la relazione avuta con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese nei primi giorni nella casa di Cinecittà ha faticato a lasciarsi andare (probabilmente anche per paura di fare gaffe o parlare troppo della sua storia conclusa da poco). Con il passare del tempo l’hairstylist si è ambientato ed è entrato nel vivo delle dinamiche, diventandone anche l’artefice: dall’amicizia alchemica con Ginevra Lamborghini, alla chimica artistica con Giaele De Donà, fino alle notti sotto le coperte con Oriana Marzoli e ai litigi con Edoardo Donnamaria.

Le cose sono radicalmente cambiate con il suo ricovero in ospedale. Da quando è tornato Spinalbese sembra giochi un campionato diverso rispetto agli altri concorrenti e spesso veste i panni di ‘vecchio saggio’. L’ex di Belen tenta di fuggire da qualsiasi dinamica e se ne vanta pure, racconta fiero come scansa le liti, scongiura clip su di lui ed elude con precisione chirurgica di infilarsi in qualsiasi dinamica. E allora la domanda sorge spontanea: che ca…spita ci fa questo in una casa piena di telecamere e dove tutti i concorrenti sono ben pagati per mettersi in gioco?

Antonino fa infuriare Giaele: “Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca”.

Ieri pomeriggio Giaele De Donà è sbottata dopo che Antonino Spinalbese per l’ennesima volta ha detto che vorrebbe andare a casa: “Ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. ‘No io non vedo l’ora di andare a casa’. Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. In realtà lui fa di quei discorsi“.

Con la fine di dicembre è stato chiuso il contratto firmato dai gieffini entrati a settembre, quindi l’ex di Belen poteva tranquillamente uscire dalla porta rossa come ha fatto (giustamente) Luca Salatino. Quindi perché Spinalbese è rimasto?

Giaele: “Antonino basta fare il perbenista, dici che te ne vuoi andare da quattro mesi e intanto sei ancora qui, perché ti piace tantissimo stare qui.” Questo concetto 👏🏻👏🏻#GFVIP — stargirl ; (@quandilfaitnoir) February 5, 2023

PH: Endemol Shine Italy