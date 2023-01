Antonino: chi sarebbe il famoso uomo etero di cui si sarebbe invaghito

Chi è l’uomo etero sposato di cui si sarebbe invaghito Antonino Spadaccino? A parlarne – senza mai fare il suo nome – è stato il cantante a Verissimo da Silvia Toffanin durante la scorsa puntata.

“C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: è impegnato” – ha esordito Antonino Spadaccino, che ha poi continuato – “E quindi dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla. Risolvi la tua vita nel caso“. “..e nel caso vi aspetto qua insieme!” ha continuato Silvia Toffanin. “Perché no!” – ha risposto il cantante – “Vedremo! Chi può dirlo! Magari! Le storie se vanno bene vanno bene, ma se vanno male. Quindi scusami carA, ma sta meglio con me“, ha poi detto rivolgendosi alla compagna di lui. “Se son rose fioriranno” ha chiuso la conduttrice.

Chi sarà? A riprendere questa voce è stata Deianira Marzano che su Instagram ha lanciato un ulteriore scoop: “Voci di corridoio nell’ambiente dicono che l’amore non ricambiato di Antonino sia Gilles Rocca”.

Sarà davvero Gilles Rocca l’uomo di cui si sarebbe invaghito Antonino Spadaccino? Da me contattato, Antonino ha preferito non rispondere. Certo quel “risolvi la tua vita nel caso” fa pensare a qualcosa di più di un amore platonico. No?

Nel dubbio Rocca proprio due giorni fa ha festeggiato il suo quattordicesimo anniversario con Miriam.

“Quanti sono 14 anni? Una vita! Una vita meravigliosa con te! Ho più ricordi con te che senza di te. Amo tutto di te, il tuo entusiasmo, la tua sensibilità, la tua pazzia. Amo vederti giocare come una bimba. Amo vederti commuovere con quei lucciconi che ti fanno gonfiare gli occhi di lacrime. Amo rubarti una lacrima ogni volta che piangi e baciarla. Non cambiare mai per nessuno al mondo amore mio, per nessuno, nemmeno per me… vai bene così dolcemente pazza. Ti amo tanto. Buon anniversario cucciolina mia”.

Antonino Spadaccino e Gilles Rocca hanno condiviso l’esperienza a Tale e Quale Show.