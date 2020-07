Antonino Cannavacciuolo in questi ultimi anni ha perso circa 30 kg e intervistato dal settimanale Oggi ha confessato di non seguire nessuna dieta ma di fare semplicemente attenzione a ciò che mangia. Il suo dimagrimento è infatti lento ma costante, perdendo 1 kg ogni 3/4 mesi.

“Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi a Masterchef: sono passato da una taglia 66 alla 60”.