Antonietta Messina a Tu si que Vales fa commuovere tutti

Fa commuovere tutti quanti Antonietta Messina a Tu si que Vales, mentre si esibisce e canta una canzone. Sabrina Ferilli si è messa a piangere, anche perché la concorrente ha raccontato che, purtroppo, la patologia contro cui ha avuto a che fare a lungo. Una scena davvero toccante, che ha scosso i cuori di tutti, giudici, pubblico e telespettatori.

Antonietta Messina si è esibita sul talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La donna ha incantato tutti quanti: giudici, pubblico presente in studio e anche il pubblico presente a casa. Così facendo ha preso di diritto il suo posto alla finale.

Già nella sesta puntata del talent show firmato Mediaset, Antonietta Messina, cantando La vita di Shirley Bassey, ha potuto conquistare la finale del programma televisivo, che anche nell’ultima puntata ha ottenuto tantissimo successo, come sempre del resto.

Queste le parole della donna di 59 anni che si è esibita nel programma televisivo.

Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute ma non ho voluto rinunciare. Non vorrei commuovermi tanto ma diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa, e devo vincere di nuovo. Spero di farcela, ce la metterò tutta anche per quelle persone che come me combattono ogni giorno. Penso che non ci sia cosa migliore che combatterlo con la musica. Il brano che canterò questa sera è un inno alla vita, La vita.