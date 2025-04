Antonello Fassari è morto, aveva 72 anni.

Si è spento a 72 anni l’attore Antonello Fassari, noto soprattutto per il suo ruolo di Cesare nella popolare serie “I Cesaroni”, trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014. Fassari era malato da tempo e al momento del decesso non era coinvolto in nuove produzioni sul set. Tuttavia, aveva annunciato a gennaio 2024 l’inizio delle riprese della settima stagione della serie, programmate per giugno.

Prima di diventare famoso grazie a “I Cesaroni”, Fassari aveva fatto il suo esordio nel mondo della televisione con “Avanzi”, un programma satirico degli anni ’90, che ha contribuito a farlo conoscere al pubblico. Oltre al suo lavoro in TV, l’attore ha avuto una carriera significativa anche nel cinema, recitando in film come “Selvaggi” di Carlo Vanzina e “Romanzo Criminale” di Michele Placido, opere che mettono in risalto il suo talento e il suo versatilità come attore.

Nel 2000, Antonello Fassari ha anche intrapreso la carriera di regista, realizzando il suo primo film intitolato “Il segreto del giaguaro”. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico italiano e sarà ricordato per il suo contributo alla televisione e al cinema. La notizia della sua morte ha suscitato un forte cordoglio tra i fan e gli amici del settore, che lo ricorderanno non solo per le sue celebri interpretazioni, ma anche per la sua passione e dedizione per l’arte drammatica.