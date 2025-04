Antonelli e la supercar regalata dalla Mercedes: perché non può guidarla

Regalo speciale, ma con beffa, per Andrea Kimi Antonelli, rookie della Mercedes che ha impressionato a Suzuka, chiudendo al sesto posto e diventando, per alcuni giri, il più giovane pilota di sempre in testa a un Gran Premio. La sua scuderia gli ha fatto un prezioso regalo: una Mercedes-AMG GT 63 S, una supercar da 585 cavalli e con una velocità massima di 315 km/h. Antonelli ha ritirato il veicolo presso la filiale della Mercedes a Bologna, ma non potrà utilizzarlo in Italia.

Nonostante la sua esperienza in pista, il giovane pilota ha ottenuto la patente di guida solo lo scorso anno, al compimento dei 18 anni, e deve seguire le norme per i neopatentati. Il Codice della strada italiano stabilisce infatti che nei primi tre anni dal conseguimento della patente, non si possa guidare un’auto con potenza superiore a 105 kW, pari a circa 142 cavalli. Pertanto, Andrea Kimi Antonelli non potrà guidare la sua nuovissima supercar nel suo paese fino al 2028.

Questo regalo, ancorché prestigioso, mette in evidenza una situazione paradossale per il giovane pilota, che, pur essendo un talento emergente in Formula 1, si trova costretto a rispettare le limitazioni imposte ai neopatentati. Il premio, dunque, si trasforma in una sorta di impronta disagevole che illustra le contraddizioni tra le sue abilità in pista e le normative vigenti.