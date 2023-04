Ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo assistito alla vittoria di Nikita Pelizon, unica persiana rimasta in gara dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi.

Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That’s it! https://t.co/NdYBOOkq1k #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 3, 2023

Prima di arrivare al duello finale contro Oriana Marzoli, Nikita Pelizon si è scontrata al televoto contro Micol Incorvaia, vincendolo. La reazione della Fiordelisi è stata tutt’altro che pacata, nonostante tempo fa avesse accusato i vipponi di essere insensibili perché ‘esultavano troppo’ se si salvava un loro amico a discapito di un altro.

ma non era lei che diceva che fosse da insensibili nei confronti della persona eliminata esultare per un televoto pic.twitter.com/HZRfxihW5H — V (@harsiness) April 3, 2023

Antonella sulla vittoria di Nikita: “Un bacio carignos abbiamo vinto”, i post contro Sparta

La dottoressa il meglio di sé ce lo ha però mostrato quando Nikita Pelizon ha alzato la coppa. Prima lo ha fatto su Twitter scrivendo ABBIAMO VINTO: “Un bacio carignos a tutti ❤️ fate Sogni e non Incubi stanotte. #donnalisi #nikiters #fiorde #nikella #persia #abbiamovinto“; poi anche su Instagram dove ha rivolto il messaggio direttamente agli spartani: “Un bacio a tutti gli spartani! E’ stato bello, è andato proprio come nella storia”.

Su Twitter i più maligni sostengono che Antonella Fiordelisi sia stata più contenta della sconfitta delle sue ‘nemiche’ Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, piuttosto che della vittoria di Nikita Pelizon, ma io non lo penso. Secondo me Anto e Niki sono davvero amiche e fuori si vivranno tantissimo e la loro amicizia durerà in eterno.



PS: prima di quel “carignos” la dottoressa – in un tweet contro Micol Incorvaia – ha precisato di essere laureata.