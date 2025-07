Antonella Ruggiero incanta all’alba: il concerto a Riccione

Antonella Ruggiero, una delle icone della musica italiana, si esibirà il 17 agosto alle 6 del mattino in un concerto all’alba sulla spiaggia di piazzale San Martino a Riccione. L’evento, parte della rassegna “Albe in controluce”, vedrà la cantante accompagnata dal fisarmonicista Renzo Ruggieri nel progetto intitolato “Una voce, una fisarmonica”, che esplora il lato jazzistico del suo repertorio, che spazia dagli anni ’70 ad oggi.

Ruggiero presenterà un programma variegato, che include alcuni dei suoi brani più amati come “Vacanze romane” e “Amore lontanissimo”, insieme a pezzi di altri artisti. Durante il concerto, Ruggieri metterà in mostra la sua abilità con la fisarmonica, strumento spesso associato alla musica popolare ma qui elevato a nuova forma d’orchestra.

Riguardo all’esperienza di cantare all’alba, la cantante ha ricordato un evento passato in cui era accompagnata da mandolini, descrivendolo come un momento magico. Ruggiero ha anche rievocato i ricordi della Riccione degli anni ’70 e ’80 e la trasformazione del panorama musicale, sottolineando i cambiamenti nel pubblico e nel modo di esibirsi.

Per l’estate 2023, ha programmato una serie di concerti in tutta Italia, adattando il repertorio a seconda delle occasioni e dei musicisti coinvolti. Ruggiero sta anche lavorando a nuova musica per un disco previsto per il 2027-2028. Sebbene abbia partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, ha deciso di non prendere parte a ulteriori edizioni in gara.

Infine, ha un consiglio per i giovani artisti: puntare sull’originalità per emergere nella scena musicale.