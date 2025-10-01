Antonella Palmisano, l’eroina della marcia italiana nel mondo

Antonella Palmisano è un’atleta che, a 34 anni, continua a brillare grazie all’affetto dei suoi cari. Ha conquistato una medaglia d’argento nella 35 km ai Mondiali di Tokyo, un’impresa significativa considerato che la distanza a lei meno congeniale è stata affrontata con grande determinazione. Tuttavia, questo successo ha ricevuto meno attenzione rispetto alle medaglie d’oro dei suoi colleghi alle Olimpiadi di Tokyo, che hanno catturato di più l’interesse del pubblico.

In un’intervista recente, Antonella ha condiviso le sfide che ha affrontato nel ritrovare la motivazione, specialmente dopo l’Olimpiade di Parigi. Ha riconosciuto il supporto fondamentale della campionessa olimpica spagnola Maria Pérez, che l’ha aiutata a migliorare nella sua preparazione, tanto da arrivare seconda nella 35 km. Nonostante le sue paure iniziali per la distanza, Antonella ha apprezzato il lavoro e la spinta emotiva che l’hanno portata a ottenere un altro traguardo.

La sua tecnica di marcia è stata a lungo oggetto di rispetto e ammirazione, ma Antonella ha notato dei cambiamenti nel suo approccio, specialmente con l’introduzione di nuove scarpe. Ha anche sottolineato il valore dell’amicizia con Maria Pérez, che è diventata una fonte di sostegno e stimolo reciproco, rendendo gli allenamenti più piacevoli.

La sua riflessione sulla marcia italiana rivela una realtà difficile: nonostante i successi, sente che la disciplina è spesso trascurata dai media e dalla federazione. Antonella è determinata a continuare la sua carriera e spera di affrontare le prossime competizioni con la stessa passione. Inoltre, non ha escluso la possibilità di una maternità, segnalando l’importanza di trovare equilibrio tra la carriera sportiva e la vita personale.