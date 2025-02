Antonella Mosetti svela quanto guadagna su OnlyFans: ‘Le richieste sono sorprendenti’

Antonella Mosetti ha recentemente condiviso la sua esperienza come creator digitale su OnlyFans, rivelando dettagli sulle richieste degli utenti e sull’aspetto economico della sua attività. Ha stabilito dei limiti: accetta il nudo e richieste particolari, ma rifiuta la pornografia esplicita.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel cinema, ma la fama è arrivata nel 1993 con “Non è la Rai”. Dopo anni di esperienze in cinema e televisione, Mosetti ha vissuto una pausa professionale. Il suo ritorno risale al Grande Fratello nel 2016 e ad All Together Now nel 2019, quando ha deciso di controllare meglio la sua immagine, preferendo spogliarsi da sola per evitare fotomontaggi non autorizzati. Durante un’intervista su Rai 2, ha parlato della gamma di richieste ricevute dagli abbonati, menzionando curiosità come una foto di una gamba cosparsa di miele e un vocale con la pronuncia del suo nome.

Mosetti ha anche rifiutato un’offerta per un video hard da 50.000 euro, affermando il suo disprezzo per tali proposte. Ha parlato degli amori passati, tra cui il suo legame con Aldo Montano e la perdita di un figlio, oltre al suo primo marito, Alex Nuccetelli, padre di sua figlia Asia. Inoltre, ha descritto come la morte del padre abbia cambiato profondamente la sua vita, portandola a riflettere su relazioni complesse. In sintesi, Antonella Mosetti naviga il mondo di OnlyFans adottando un approccio consapevole e deciso.