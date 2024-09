Antonella Mosetti svela cosa è successo con Niccolò Bettarini: il bacio

Due settimane fa, il settimanale Nuovo ha pubblicato un articolo che riportava una presunta relazione tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, in seguito a una serie di avvenimenti che hanno coinvolto la famiglia Bettarini. Tuttavia, la showgirl ha prontamente smentito le indiscrezioni, dichiarando che le notizie non corrispondono alla verità. Antonella ha spiegato di aver passato recenti mesi a occuparsi di suo padre, che ha una malattia seria e ha necessitato di cure in un ospedale specializzato.

Durante un’apparizione nel programma “Storie di Donne al Bivio” con Monica Setta, Antonella ha chiarito i dettagli dell’incontro con Niccolò Bettarini. Ha confermato che ci sono stati solo un bacio innocente sulla guancia e un valido scambio di conversazioni. Inoltre, ha descritto Bettarini come “bellissimo” e “intelligente”, ma ha sottolineato che è molto più giovane di lei, avendo solo 26 anni. A 49 anni, Antonella ha affermato che non si sentirebbe a suo agio con un uomo della stessa età di sua figlia, nonostante la sua ammirazione per gli uomini più giovani.

In aggiunta, ha rivelato di essere attualmente innamorata di un uomo francese, una relazione complicata che la porterebbe persino a lasciare l’Italia per lui. Antonella ha anche fornito spiegazioni sul suo recente approdo sulla piattaforma OnlyFans, affermando di essere stanca che le sue foto vengano rubate dai social e utilizzate per guadagni altrui. Ha raccontato di essere stata contattata per realizzare un video con il suo partner, offrendole 50.000 euro, ma ha chiarito che non accetterà mai.

In conclusione, Antonella Mosetti ha voluto stabilire un confine in merito alle speculazioni sulla sua vita privata, affermando che al momento è felice con il suo attuale compagno e che il gossip non riflette la realtà della sua vita. Desidera concentrarsi sulla sua situazione familiare e sul suo amore, senza farsi distrarre dalle voci infondate.