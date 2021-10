Antonella Mosetti è stata un fiume in piena sull’ultimo numero del settimanale Chi dove ha raccontato del suo amore passato per Aldo Montano (con cui è stata 7 anni) e di un paio di problemi avuti con due conduttrici. Una delle quali è proprio dentro la Casa del Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro.

“Il momento peggiore della mia carriera? Quando venni fatta fuori da Rai1. Avrò avuto 27 anni, il direttore era Fabrizio Del Noce ed al mio posto arrivò Caterina Balivo. La delusione fu tanta, soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti. Disse cose poco carine, ma è ormai caduto in prescrizione. Non ci siamo neppure più incontrate. Non ho amiche nel mondo dello spettacolo, nella maniera più assoluta. Le donne con me sono state spietate, quando sento parlare di meritocrazia inorridisco. Eppure, dopo così tanti anni e senza raccomandazioni o padrini politici, ho ancora il telefono incandescente: non è da tutte”.