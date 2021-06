Antonella Mosetti questa estate ha deciso di sfidare Baby K, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri ed a sorpresa ha pubblicato il suo singolo estivo con Mario Forte, Viva l’Estate.

“Mario prepara un po’ di rum tanto siamo in vacanza non ci fermiamo più, dammi un bacio che sa di sale in riva al mare e fammi ballare, viva l’estate!“. E niente, sono già sul cubo.

Il videoclip è uscito a 12 ore di distanza da Gossip di Giacomo Urtis, grande amico di Antonella Mosetti. Ora capisco perché lei non era presente in quel video dove ha chiamato a raccolta tutti i suoi amici, da Denis Dosio a Giucas Casella fino a Sonia Lorenzini: sarebbe stato un po’ un conflitto di interessi.