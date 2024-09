Antonella Mosetti: La Verità su Niccolò Bettarini – ‘Un Semplice Bacio’

Antonella Mosetti ha recentemente chiarito i rumor sul suo presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio del suo ex compagno Stefano Bettarini. La showgirl, che ha 49 anni e nel passato ha avuto una relazione con Stefano Bettarini, ha voluto mettere fine alle voci che la circondano dopo che è stata paparazzata insieme a Niccolò, più giovane di 23 anni. Nel corso di un’ospitata a “Storie di donne al bivio”, Antonella ha spiegato che l’incontro è avvenuto durante delle vacanze in Sardegna, dove entrambi si trovavano con amici comuni. “Ci siamo fatti un selfie insieme e da lì sono nati i gossip”, ha dichiarato, specificando che tra loro non c’è stato nulla di più di un bacio sulla guancia.

Mosetti ha anche affermato che, sebbene trovi Niccolò un ragazzo molto attraente e intelligente, non potrebbe mai intraprendere una relazione con qualcuno della sua età, poiché ha “l’età di mia figlia”. Questo esplicito rifiuto mette in evidenza la sua volontà di nonanche ricercare relazioni con uomini più giovani, almeno in questo caso specifico.

Oltre a smentire il presunto flirt con Bettarini, Antonella ha rivelato di essere attualmente impegnata in una relazione con un uomo francese. Ha definito questa storia come “difficile”, e ha accennato alla possibilità di trasferirsi all’estero per stare insieme a lui, segno che non esclude un cambiamento significativo nella sua vita personale.

La showgirl ha dunque chiuso il capitolo dei gossip, chiarendo più volte la sua posizione. “Smentisco tutto quello che sta uscendo”, ha ribadito con fermezza a Monica Setta. Questo definitivo chiarimento ci mostra una donna che, pur essendo aperta all’amore, ha ben chiaro quali siano i propri limiti e le proprie scelte.

La vicenda di Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini rientra quindi nel più ampio contesto del gossip italiano, dove spesso le apparenze possono generare fraintendimenti e voci infondate. Con il suo intervento, Antonella dimostra di non voler essere coinvolta in pettegolezzi, desiderando piuttosto mantenere la sua vita privata e le sue relazioni sotto il proprio controllo.