Antonella Mosetti crede che Giuliacci sia morto, ma lui le risponde in diretta

Ieri pomeriggio Antonella Mosetti ha trovato del tempo per fare una diretta Instagram con i suoi follower. La nostra amata dea pagana ha iniziato a chiacchierare con le centinaia di persone che si sono collegate e ad un certo punto è arrivato anche un commento di ‘Colonnello Mario Giuliacci’. Stando a quanto ha riferito un utente, la Mosetti avrebbe detto: “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio“. Il meteorologo però ha subito scritto: “Ma come morto? Sono io che scrivo“.

Insomma, il sequel di Romina Power e del suo ‘è morta’ rivolto all’ostetrica (viva e vegeta) che ha fatto nascere le sue figlie.

“Ah si certo lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio.”

“Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans. Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta.

Come mai ero sparita dai social per un periodo? C’è stato un cambio di telefono. Hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram, social che io aprì nel 2011/2012 quando ancora non c’erano grandi tutele come identità a due fattori, uscite poi negli anni, se non la richiesta del numero di telefono.

Ti rendi conto poi come il lavoro ora sia tutto via social e io che arrivo dalle cose manuali mi sono abituata a questa realtà. D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più”.