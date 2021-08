Tra le tante cose iconiche che ci ha regalato il GF Vip 1 c’è anche lo scontro tra Antonella Mosetti (con la figlia Asia Nuccetelli) e Giulia De Lellis. Da quella catfight sono passati 4 anni, ma nel frattempo le due donne non sono certo diventate bff.

Ieri l’opinionista ha messo a tacere un utente che durante una live le ha detto che sarebbe gelosa e vorrebbe essere Giulia De Lellis: “Cos’è che dici? Aspetta, allora ti dico una cosa io. Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF Vip l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così. Se vorrei essere lei? Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza f**a“.

Non ci posso fare nulla, io amo questa donna.

In passato però la nostra Dea pagana aveva cercato di comprendere la De Lellis e i suoi sfondoni sugli omosessuali: “Le sue frasi sui gay? Ha sbagliato. Si è andato a toccare un tasto che in Italia è ancora troppo doloroso. Si apre la bocca con superficialità ma Giulia é una ragazzina, i ragazzi giovani sbagliano. Però penso siano frasi involontarie. Sono frasi buttate lì perché Giulia non mi sembra una stupida, è molto calcolatrice, è una che usa molto il cervello. E non posso arrabbiarmi per questo con una ragazza così giovane, ha la stessa età di Asia. Io non ce l’ho con lei“.

Il video delle shade di Antonella Mosetti.

mi sono ricordata che 4 anni fa litigavo con le bimbe di giulia de lellis quando si scontrò con le mosetti asia mosetti sei fantastica poraccitudine has no limits come mantra nella vita — lil⁹¹ e gdl²² (@letmebethesaame) May 5, 2021

Antonella Mosetti la nuova Pippo Baudo. In una diretta ha detto che Giulia De Lellis è diventata famosa ed è entrata al GFVIP grazie a lei 😭😭😭 — trashtvstellare (@trashtvstellare) August 31, 2021