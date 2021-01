Palermo – Alle 13 di ieri i medici erano ancora in sala operatoria per prelevare gli organi di Antonella. “Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa, e avrebbe fatto cosi. Tre bambini vivranno grazie a lei e rivivrà in loro”, dice Angelo Sicomero mentre un parente lo abbraccia in strada. La sua bambina di 10 anni non ce l’ha fatta dopo quel gioco atroce in cui ha tentato di sfidare la morte con una cintura stretta al collo. Il suo cellulare ha ripreso quella prova estrema e il video sarebbe finito sul social TikTok, dove da mesi spopola tra i giovanissimi il “Blackout challenge”. “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”, dice con amarezza Angelo Sicomero, 33 anni, muratore a giornata e papà di altre due bambine. Le lacrime sembrano essere finite, la barba è lunga, gli occhi scavati dopo due notti senza sonno. “Devo stare calmo, tra due settimane sarò di nuovo papà e di nuovo di una femmina. Ma se potessi spaccherei il mondo”, si poggia al muro dell’ospedale e guarda la distesa di auto di amici e familiari che da due giorni non lasciano sola la coppia di genitori.

Antonella era una bambina molto social, soprattutto da quando mamma e papà, nel giorno del suo decimo compleanno, gli avevano regalato un cellulare tutto suo. Aveva tre account su Facebook e una decina su Instagram. “Rubava sempre il cellulare a sua madre e scaricava TikTok. Allora ci siamo arresi. Ballava e cantava, scaricava tutorial per truccarsi o per acconciare i capelli. Avrebbe voluto fare l’estetista da grande. Pubblicava questi video su TikTok e – continua Angelo Sicomero – era anche una bambina molto ubbidiente. Tanto che non ho mai avuto l’esigenza di controllarla e infatti non le ho mai sequestrato il cellulare per vedere cosa facesse. Perché tra noi non c’erano segreti. È la regola della famiglia: ci si dice tutto e ci si aiuta tutti”.Ma qualcosa invece è successo. E adesso le indagini mirano a comprendere perchè Antonella ha cominciato quella sfida social. Il suo cellulare al momento è inviolabile perché il codice di sblocco lo conosceva solo lei. E i magistrati si sono affidati a un tecnico informatico. “Ho il timore che qualcuno l’abbia contattata in privato e convinta a fare quella sfida. Ma penso anche che forse in quei 5 minuti mia figlia non è stata più lei”.

Mercoledì era stata una giornata come tante altre. “Per adesso non mandiamo le bambine a scuola per paura del coronavirus. Antonella era stata al cellulare in chat con le sue amiche, poi aveva fatto i compiti e avevamo cenato”. Ma poco prima Antonella aveva chiesto al padre di prestarle una cintura, quella che le ha dato era molto elastica. “Era in bagno a fare la doccia”, riesce a dire Angelo senza poter poi continuare la descrizione della serata maledetta. Di solito Antonella andava in bagno con la sorella di 9 anni ma mercoledì è andata da sola. “Erano due corpi e un’anima perché avevano pochi mesi di differenza. Antonella era la mammina per lei e per l’altra sorellina di 5 anni”, ricorda Angelo e le labbra gli tremano.

Ora ci sono lacrime e c’è da aspettare il momento in cui Antonella tornerà in vicolo Schiavuzzo per l’ultima volta. Angelo si appoggia a una macchina sfinito: “Mi chiede se ho un rimpianto, se mi rimprovaro qualcosa. A questo non sono ancora in grado di rispondere”. E si copre il viso con le mani.