Antonella Lopez, chi era la ragazza uccisa a Molfetta

Il 22 settembre 2024, Molfetta è stata colpita da un tragico evento: la scomparsa di Antonia Lopez, una ragazza di 19 anni conosciuta come Antonella. La giovane, di Bari, è stata colpita da un proiettile durante una sparatoria avvenuta all’interno del Bahia Beach, un locale dove si trovava con amici. L’incidente è scaturito da una rissa e ha coinvolto anche altri giovani, tra cui un amico della vittima, tutti trasportati al Policlinico di Bari, ma non in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dalla Direzione distrettuale antimafia, in quanto si sospetta il coinvolgimento della criminalità organizzata locale. Si segnala che Antonia era la nipote di Ivan Lopez, ucciso tre anni fa in un agguato nel quartiere San Girolamo di Bari. I commenti delle autorità locali, come il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, sottolineano la complessità del fenomeno, avvertendo di non confondere le dinamiche della criminalità organizzata con i comportamenti giovanili. Minervini esprime preoccupazione per il decadimento dei valori e delle responsabilità tra i giovani, invitando a una riflessione più ampia.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito l’incidente come un “dramma annunciato”, rimarcando che la morte di Antonella è il risultato di scontri tra bande criminali per il controllo dei locali e dello spaccio legato alla movida. Emiliano ha ricordato altri episodi violenti recenti nella regione, sottolineando la necessità di un’azione investigativa coordinata e il supporto della comunità locale. Ha evidenziato che i gestori dei locali stanno collaborando e avevano già lanciato segnali d’allerta, ma che le misure attuali non sono sufficienti: è necessario mostrare la forza dello Stato e garantire la sicurezza delle vittime di violenza.

Emiliano ha concluso ribadendo che la reazione della comunità e delle istituzioni deve essere decisiva, per evitare un regresso nella lotta contro la criminalità e per proteggere i giovani. Questo tragico episodio mette in evidenza le sfide significative che la società affronta nella gestione della violenza giovanile e della criminalità organizzata.