Antonella Fiordelisi vuole denunciare Micol e Giaele: appello ai genitori

Può stare simpatica o meno, ma va riconosciuto ad Antonella Fiordelisi il merito di essere una concorrente del GF Vip piena di sorprese e sempre al lavoro per la nostra fame di trash. La dottoressa ci sfama quotidianamente con le sue perle, le litigate melodrammatiche con il suo cucciolo Edoardo Donnamaria e con dinamiche inaspettate. E forse sarà la vicinanza con Donnamaria, ma a quanto pare la gieffina crede di essere a Forum. Ma andiamo con ordine e…



Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui si vede Micol Incorvaia intenta a sparlare di Antonella Fiordelisi con Giaele De Donà. Nel video in questione la sorella di Clizia dà della ‘limitata mentalmente’ alla coinquilina. Da quel momento la dottoressa è scoppiata in lacrime, regalandoci una performance degna di The Lady di Lory Del Santo: “Perché mi fanno questo? Che brutto esempio stanno dando. Io non sparlo mai e queste mi hanno preso di mira. Vipere, serpi, che brutte persone“.

Antonella Fiordelisi pensa ad una denuncia per Micol e Giaele: “Do il permesso di agire ai miei genitori”.

Ieri sera però Antonella Fiordelisi si è superata ed ha addirittura parlato di possibili azioni legali per Micol e Giaele: “Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è per nulla bello. Mio padre come un pazzo starà dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti. Può essere pure che scatta una… non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. Se poi magari sono uscite altre cose che hanno continuato, non so se è una cosa dove uno può anche denunciare. Nel caso io do il mio permesso ai miei genitori di agire. Nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente“.

Arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità, la dottoressa non smetterà mai di stupirci.