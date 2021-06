La catfight di fine primavera è senza dubbio quella tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. I rumor parlavano di una litigata furiosa dietro le quinte di una trasmissione Mediaset e l’ex di Chiofalo a Casa Chi ha confermato: “Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica. Ho sfogato così senza fare nomi. Automaticamente tutti hanno capito. Che poi tutto è partito per il segui e i like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti e delle pressioni psicologiche pesanti da lei. Sono stata molto impulsiva e ho voluto sfogarmi con chi mi segue“.

Invece EliGreg ha smentito (per modo di dire) tutto a Il Punto Z: “Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica“.

Elisabetta alla domanda su Antonella fatta da Tommaso me la immagino cosi: #eligreg pic.twitter.com/3JmQjFGPZr — ⚜ELIZABETH⚜ (@ELIZABETH124499) June 2, 2021

Antonella Fiordelisi ed EliGreg: il tweet invecchiato malissimo.

L’influencer campana ha rivelato che prima di questa lite ammirava moltissimo la Gregoraci e in effetti è vero. La prova di questo me l’ha data un lettore del blog, facendomi notare un tweet che la Fiordelisi ha scritto lo scorso dicembre mentre commentava il GF Vip:”In questo Grande Fratello Vip per emergere possono solo attaccare la Gregoraci. Lei è fin troppo signora, che top“.

Antonè pensi sempre che la Greg sia top e signora?



In questo #gfvip per emergere possono solo attaccare la gregoraci.. lei ..fin troppo signora.. 🔝 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) December 2, 2020