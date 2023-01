Antonella Fiordelisi, urla orribili contro di lei: la brutta reazione di Edoardo e quella della sua ragazza

Non solo Clarissa Selassié, ieri sera fuori dalla casa del GF Vip si sono appostate anche delle ragazze che hanno urlato al megafono delle offese rivolte ad Antonella Fiordelisi:”Antonella Fiordelisi sei una zo***la, sì sei una z***ola“.

In giardino c’erano Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, i due hanno sentito tutto. L’ex tronista è sembrato realmente dispiaciuto per le grida sentite: “No dai no! Edoardo ma che cavolo ridi?! Non dirglielo, no ma che sei fuori?!”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, le reazioni alle urla.

Il volto di Forum è apparso quasi divertito dalle urla, visto che si è messo a ridere e poi ha detto di voler rivelare tutto alla sua fidanzata (?). Secondo Edoardo in una relazione bisogna dirsi tutto: “Oddio ahahah, certo che rido. E che devo piangere? Questa fa ridere, si a me almeno ha fatto ridere che ti devo dire. E certo che glielo dico. Bisogna dire tutto in una relazione. Ma sì che le dico tutto, deve sapere quello che pensano tutti. […] Sai che ti hanno urlato? Erano dei ragazzi che l’hanno urlato. Ma secondo te mi invento ste cose?”

Poco dopo sono arrivate in giardino anche Nicole Murgia, Dana Saber e Antonella Fiordelisi. La dottoressa è subito stata informata da Edoardo delle offese urlate al megafono ed è sembrata spiazzata e sorpresa: “Ma che dici?!” Donnamaria ha continuato: “Certo che è vero non mi inventerai mai queste cose. Hanno davvero gridato ‘Antonella sei una zo***la’“.

Chi si è messo a gridare ha fatto una pessima figura e lo stesso vale per Edoardo. Se Donnamaria non sta bene con Antonella potrebbe mantenere il punto ed evitare di infilarsi nel letto di lei durante la notte. Questo si che fa ridere, al contrario degli insulti.