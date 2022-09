Antonella Fiordelisi svela perché ha 1 milione di follower su Instagram

Antonella Fiordelisi ha 1 milione di follower su Instagram. Anzi, 1 milione e 300 mila per essere precisi. Una cifra altissima che secondo l’ex schermitrice avrebbe ottenuto facendo “molta televisione”. Parlando con i ragazzi in giardino, la Fiordelisi ha infatti detto “Ho un milione e trecentomila di follower su Instagram, ma perché io ho fatto anche tanta televisione eh“. Una risposta che ha scatenato l’ironia di Cristina Quaranta che prendendola in giro le ha detto “ma vaffa**o va!“.

Per me è la Quaranta che le ride e la manda a fanculo senza alcun ritegno con tanto di perculo #GFVIP pic.twitter.com/3malJ3E2gX — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) September 25, 2022

Antonella Fiordelisi è stata spesso ospite in tv, ma sempre come prezzemolina o fidanzata di. Ha fatto discutere il suo scambio di messaggi hot con Higuain ed ha tenuto banco anche la sua storia con Francesco Chiofalo. Per il resto di programmi importanti da protagonista non ne ha fatti.

Nonostante questo Antonella è davvero la vippona dell’attuale edizione con più follower su Instagram. Seguono George Ciupilan (circa 600 mila followers); Giovanni Ciacci (380 mila followers); Antonino Spinalbese (370 mila followers) e Carolina Marconi (350 mila followers). Ultima Wilma Goich – ferma a 500 follower – dato che ha aperto il profilo Instagram il giorno prima del Grande Fratello Vip.

Ed io che credevo che il motivo dei followers fosse altro…

FOTO | Endemol Shine Italy