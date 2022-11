Antonella Fiordelisi su tutte le furie al GF Vip: la frase orripilante su Micol

Senza alcuna ombra di dubbio Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più seguite e chiacchierate del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore la gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo contro Micol Incorvaia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Fiordelisi sembra non avere alcuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra contro Micol Incorvaia. La nota gieffina si è resa protagonista di una nuova lite con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria a causa dell’ex fidanzata di quest’ultimo.

Qualche giorni fa, il Grande Fratello Vip ha organizzato una serata karaoke per i gipponi formando delle coppie per eseguire i duetti. A fine di scatenare qualche dinamica interessante tra i Donnalisi gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini hanno pensato di far cantare Edoardo Donnamaria con la sua ex fidanzata, Micol Incorvaia.

I due hanno cantato la canzone “Girasole” di Giorgia ma la Fiordelisi non è riuscita a trattenere la gelosia dinanzi a tale scena. Infatti, una volta terminata l’esibizione, la gieffina è andata su tutte le furie lasciandosi andare ad un duro sfogo con il suo ragazzo. Queste sono state le sue parole:

Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l’innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia.

L’ex di Francesco Chiofalo si è confidata con Patrizia Rossetti spiegando di essere consapevole della sua eccessiva gelosia. Tuttavia, la gieffina è a conoscenza del fatto che ad Edoardo Donnamaria non interessi più nulla della sua ex fidanzata. Nonostante questo, le arreca fastidio vederli insieme all’interno della casa.