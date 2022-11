Antonella Fiordelisi “soffre la presenza di Micol e Oriana”, le parole di Signorini

Antonella Fiordelisi questa sera avrà un grande spazio all’interno della puntata del Grande Fratello Vip perché a detta del conduttore soffrirebbe in modo particolare la presenza in Casa di altre due bellissime, le new entry Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Ad anticiparci qualcosa era stata questa mattina Federica Panicucci (“Due spoiler: una sorpresa molto piacevole per Alberto De Pisis e una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi“); ma è stato oggi pomeriggio direttamente il conduttore Alfonso Signorini a spoilerare un po’ di più.

“Antonella Fiordelisi soffre in modo particolare la presenza di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli” – le parole di Signorini – “Non ama avere fra i piedi l’ex del suo attuale fidanzato. Oppure in Oriana e Micol vede compromesso il suo ruolo da primadonna della Casa? Stasera riceverà anche una sorpresa non proprio gradita: la visita del suo fidanzato (o ex fidanzato) Gianluca. Come la prenderà?”.

Antonella Fiordelisi, cosa aveva detto di Oriana Marzoli

Di Oriana Marzoli la Fiordelisi, giusto ieri, ha detto: “Questa mo chi è esattamente? Starà anche giocando, ma io non ho fatto battute su di lei e non l’ho considerata. Perché porella altrimenti la uccid0. Lei sta provocando un incendio ma poi si brucia qualcuno deve avvisarla“.

Sono sicuro che questa sera ne vedremo delle belle.

Aprite le orecchie: tempo di anticipazioni per questa sera al #GFVIP! Noi vi aspettiamo domani come sempre alla stessa ora 😉 > Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/A11bdejljx — Mattino5 (@mattino5) November 7, 2022