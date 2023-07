Antonella Fiordelisi si becca una frecciatina da Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha tirato una frecciatina alla sua ex Antonella Fiordelisi nel corso della sua ultima intervista a Blogo. Lo ha fatto quando il giornalista gli ha chiesto se è vero che ora non stanno più insieme.

“Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…’. Lei suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita. Comunque è stata una storia d’amore per molti versi bellissima. Posso dirti che mi ha ispirato altre canzoni, oltre a Il Cielo Stanotte e a Piccolo Sole. Anzi, direi che tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GF Vip sono ispirate alla nostra storia”.

E ancora:

“Se nella gestione mediatica della relazione penso di aver sbagliato qualcosa? Non avrei mai voluto affrontare crisi sentimentali sui social network. L’ho fatto perché dovevo giustificare la valanga di informazioni sbagliate e di domande dei fan disperati. Per quanto riguarda strettamente me, invece, penso di essermi comportato sempre bene, sempre con rispetto”.

Antonella Fiordelisi: “Ho fatto di tutto per Edoardo”

La Fiordelisi, che ai tempi del gieffevip su Twitter veniva anche chiamata Vittimella, è tornata in quelle modalità e qualche giorno fa ha confessato di “aver fatto di tutto” per lui.

“Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore. Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

Ma se gli Oriele sono tornati insieme giusto in tempo per presenziare alla premiere di Barbie, sono sicuro che torneranno insieme pure loro.