Antonella Fiordelisi se la prende con Micol e poi cancella tutto

Stamani Edoardo Tavassi ha parlato dei gieffini eliminati e quando è arrivato il momento di Donnamaria ha detto: “Non mi ricordo come parla, ve lo giuro non ricordo“. Micol Incorvaia ha risposto ironicamente: “Abbaia!”. Questa battuta non è affatto piaciuta ad Antonella Fiordelisi.

L’ex Fidanzata di Francesco Chiofalo ha subito pubblicato un tweet contro Micol: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. PS: Non aveva problemi però a mandare le lettere amoroso a Edo tempo fa“. Poco dopo però l’ex gieffina ha cancellato il tweet in questione. La doc però dovrebbe sapere che su Twitter ‘verba volant, screenshot manent’.

Antonella Fiordelisi, un fiume in piena contro Micol: “Edo vi ha tolto il segui”.

Tweet a parte, la cosa più bella e trash degli ultimi giorni è stato lo sfogo di Antonella contro Micol Incorvaia in diretta al GF Vip.